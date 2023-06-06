Sağlıkocağı veya tanga geçiş

Merhabalar kadrolu hemşireyim sağlık ocağında hemşirelikte veya tsm için nasıl bir yol izlemem gerekir ? Orada çalışanlar yine bakanlığa bağlı mı çalışıyor?

Merhabalar kadrolu hemşireyim sağlık ocağında hemşirelikte veya tsm için nasıl bir yol izlemem gerekir ? Orada çalışanlar yine bakanlığa bağlı mı çalışıyor?