Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 09:07
663 45a sözleşmeli sağlık personeli ve öğretim görevlisi arasında eş durumu tayini

Eşim 663-45a sağlık personeli olarak 1. Senesini doldurdu. Bende öğretim görevlisiyim. Yanıma eş durumu tayini ile gelme durumu nedir herkes farklı birşey söylüyor tecrübesi olanlar yada mevzuattan kesin bilgisi olanlar cevap verebilir mi?

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