Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 09:26
İl içi ve iller arası yer değiştirme takvimi ne zaman yayınlanır

Geçen sene 3 Haziran'da yayınlanan takvim bu sene geç kalındı plan program yapamıyoruz bu nedenle


HayatGüzeldi
Aday Memur
06 Haziran 2023 10:42
Hala ısrarla takvimi yayınlanmamalarını anlamak mümkün değil..!

silivripdr
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 11:36

bakan değişti arkadaşlar yakında yayınlanır


popcorn007
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 11:40

İnşallah ya, bu hafta içinde bekliyoruz.

silivripdr, 2 gün önce

bakan değişti arkadaşlar yakında yayınlanır


ebuducane
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 12:19
Ekys bile açıklanmadı .
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