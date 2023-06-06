Eşim sağlıkçı normal kadrolu deprem bölgesi olan doğu illerinden birinde görev yapıyor bende hem ikinci doğu hemde deprem bölgesi hem deprem mağduru olarak eş durumu istedim sonuç ne olur bilgisi olan cevap yazabilir mi

Eşim sağlıkçı normal kadrolu deprem bölgesi olan doğu illerinden birinde görev yapıyor bende hem ikinci doğu hemde deprem bölgesi hem deprem mağduru olarak eş durumu istedim sonuç ne olur bilgisi olan cevap yazabilir mi