Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 09:29
Eş durumu
Eşim sağlıkçı normal kadrolu deprem bölgesi olan doğu illerinden birinde görev yapıyor bende hem ikinci doğu hemde deprem bölgesi hem deprem mağduru olarak eş durumu istedim sonuç ne olur bilgisi olan cevap yazabilir mi

Reay02
Aday Memur
06 Haziran 2023 10:58
Güncel
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