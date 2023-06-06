Merhaba 2 kez beyin ameliyatı geçirdim bir yıl içerisinde.İznim bitmek üzere.Nöbet tutamaz raporu verilir mi böyle bir durumda? Kendimi iyi hissediyorum ama fazla yorup yine kendimi hasta etmekten korkuyorum ?

Merhaba 2 kez beyin ameliyatı geçirdim bir yıl içerisinde.İznim bitmek üzere.Nöbet tutamaz raporu verilir mi böyle bir durumda? Kendimi iyi hissediyorum ama fazla yorup yine kendimi hasta etmekten korkuyorum ?