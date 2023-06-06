Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 09:34
Nöbet tutamaz raporu
Merhaba 2 kez beyin ameliyatı geçirdim bir yıl içerisinde.İznim bitmek üzere.Nöbet tutamaz raporu verilir mi böyle bir durumda? Kendimi iyi hissediyorum ama fazla yorup yine kendimi hasta etmekten korkuyorum ?

gonul_kara
Memur
06 Haziran 2023 11:09
Mevzuatta sağlık sorunları nedeniyle hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden nöbetten muaf tutulabilir diyor, tedavinizi takip eden hekiminizle görüşün ona göre yol izlersiniz

zeheara
Aday Memur
06 Haziran 2023 12:09

bende beyin ameliyatı sonrası ilaç tedavimden dolayı 1 yıl süre ile nöbet tutamaz raporu almıştım.Ama sizin durumunuz daha ağır bir şeyse heyete sağlık kuruluna falan girip rapor alın belki ömür boyu kurtulursunuz nöbet olayından

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