2023 Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 1 Derece Konusu

Hocam derece de 20 TL 30tl oynar 3000 oynar yazmışsınız , çoğu kişinin pek bı işine yaramaz derece ilerlemesi bı ihtimal 4 e ve 2 ye düşünce artış fazla oluyor oda 300 lira dir en fazla onuda vergiye daha çok girdiğin için geri kesiliyor yani boş

Hocam derece de 20 TL 30tl oynar 3000 oynar yazmışsınız , çoğu kişinin pek bı işine yaramaz derece ilerlemesi bı ihtimal 4 e ve 2 ye düşünce artış fazla oluyor oda 300 lira dir en fazla onuda vergiye daha çok girdiğin için geri kesiliyor yani boş