Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Haziran 2023 10:04
2023 Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 1 Derece Konusu

2005 ve 2016 yıllarında görüşmeler sonucu memurlara 1 derece verilmişti. şimdi, aynı kurumda çalıştığım arkadaş benden önce memur oldu diye benden 1 derece önde gidiyor. adamla aramda 3bin tl maaş farkı var. bu adaletsizliği gidermek için 2023 yılında bize de 1 derece verilmeli. ama görüyorumki bu konuyu kimse dile getirmiyor. lütfen bu konuda birlik olalım.


HA_TA
Müsteşar Yardımcısı
06 Haziran 2023 12:18
2026 yılında .

memur35.5
Aday Memur
06 Haziran 2023 12:27
Hocam derece de 20 TL 30tl oynar 3000 oynar yazmışsınız , çoğu kişinin pek bı işine yaramaz derece ilerlemesi bı ihtimal 4 e ve 2 ye düşünce artış fazla oluyor oda 300 lira dir en fazla onuda vergiye daha çok girdiğin için geri kesiliyor yani boş

2ven
Aday Memur
06 Haziran 2023 12:53

kademedir o derece olsa duramazsın


iktisatciabiniz
Kapalı
06 Haziran 2023 13:13

işkurda çalışıyorum.

benim derecem 7/1 maaşım 13700.

aynı işi yapan 3/1 arkadaş 16500 alıyor.

20, 30 lira fark yok. öyle bişey olsa tabiki umursamam. sizin kurumda belki öyle fark yoktur ama bizde acayip fark oluyor.

memur35.5, 10 saat önce
Hocam derece de 20 TL 30tl oynar 3000 oynar yazmışsınız , çoğu kişinin pek bı işine yaramaz derece ilerlemesi bı ihtimal 4 e ve 2 ye düşünce artış fazla oluyor oda 300 lira dir en fazla onuda vergiye daha çok girdiğin için geri kesiliyor yani boş

memur35.5
Aday Memur
06 Haziran 2023 13:25
1 derece ile 3 bin fark varmış gibi konuştunuz 7 den 3 e geçmek için 12 yıl çalışman lazım ama yinede 3 bin farketmez 7 den 3 e en fazla 1000 lira oynar o arkadaşın eş yardımı çocuk yardımı alıyordur
iktisatciabiniz, 9 saat önce

işkurda çalışıyorum.

benim derecem 7/1 maaşım 13700.

aynı işi yapan 3/1 arkadaş 16500 alıyor.

20, 30 lira fark yok. öyle bişey olsa tabiki umursamam. sizin kurumda belki öyle fark yoktur ama bizde acayip fark oluyor.


iktisatciabiniz
Kapalı
06 Haziran 2023 13:44

cevaplara bak çıldıracam ya. tamam kardeş bize derece merece vermesinler maaşımızı da asgari ücrete düşürsünler. valla sizdeki kafayı anlayamıyorum. biri geliyor 20 30 lira diyor obürü geliyor yok 3000 lira fark olmaz diyor. birader size yalan borcum mu var amk? ayrıca 12 yıl çalışman lazım diyorsun. 1 derece 3 yıl demek. ben hakkımı istiyorum. önceden verildiyse ben de istiyorum o 1 dereceyi!!! destek olacağınıza otur sus demesini biliyorsunuz anca. ali yalçın sizin gibilere az bile yapıyor. inşallah bu kafayla devam edersiniz.

memur35.5, 9 saat önce
1 derece ile 3 bin fark varmış gibi konuştunuz 7 den 3 e geçmek için 12 yıl çalışman lazım ama yinede 3 bin farketmez 7 den 3 e en fazla 1000 lira oynar o arkadaşın eş yardımı çocuk yardımı alıyordur

nasilolacakbuisler
Genel Müdür
06 Haziran 2023 13:55
Bu aynı şeye benziyor.80 li 90 lı yıllarda kpss yoktu.şimdi ben de kpss olmadan atanmak istiyorum.
iktisatciabiniz, 9 saat önce

cevaplara bak çıldıracam ya. tamam kardeş bize derece merece vermesinler maaşımızı da asgari ücrete düşürsünler. valla sizdeki kafayı anlayamıyorum. biri geliyor 20 30 lira diyor obürü geliyor yok 3000 lira fark olmaz diyor. birader size yalan borcum mu var amk? ayrıca 12 yıl çalışman lazım diyorsun. 1 derece 3 yıl demek. ben hakkımı istiyorum. önceden verildiyse ben de istiyorum o 1 dereceyi!!! destek olacağınıza otur sus demesini biliyorsunuz anca. ali yalçın sizin gibilere az bile yapıyor. inşallah bu kafayla devam edersiniz.


civciv kız
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 14:13

şuna bak çıldırıyormuş verilen cevapları beğenmiyorsan git uzmanına sor millete atar yapma burda

iktisatciabiniz, 9 saat önce

cevaplara bak çıldıracam ya. tamam kardeş bize derece merece vermesinler maaşımızı da asgari ücrete düşürsünler. valla sizdeki kafayı anlayamıyorum. biri geliyor 20 30 lira diyor obürü geliyor yok 3000 lira fark olmaz diyor. birader size yalan borcum mu var amk? ayrıca 12 yıl çalışman lazım diyorsun. 1 derece 3 yıl demek. ben hakkımı istiyorum. önceden verildiyse ben de istiyorum o 1 dereceyi!!! destek olacağınıza otur sus demesini biliyorsunuz anca. ali yalçın sizin gibilere az bile yapıyor. inşallah bu kafayla devam edersiniz.


iktisatciabiniz
Kapalı
06 Haziran 2023 14:17

vereceğin örneğin mk. sktrn gıdın. formunuzun da mk

nasilolacakbuisler, 9 saat önce
Bu aynı şeye benziyor.80 li 90 lı yıllarda kpss yoktu.şimdi ben de kpss olmadan atanmak istiyorum.

iktisatciabiniz
Kapalı
06 Haziran 2023 14:20

kes lan sesini. atarını da al sg

civciv kız, 8 saat önce

şuna bak çıldırıyormuş verilen cevapları beğenmiyorsan git uzmanına sor millete atar yapma burda


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
06 Haziran 2023 16:26
Bu hadsiz için işlem yapacak yok mu
iktisatciabiniz, 8 saat önce

vereceğin örneğin mk. sktrn gıdın. formunuzun da mk

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