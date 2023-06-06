Engelli memurun 5434 sayılı yasaya tabi olması için yapılması gerekenler

Biliyorsunuz 01/10/2008 öndesinde memur değilseniz ( ssk bağkur girişiniz olsa bile) memuriyetiniz yoksa 5510 sayılı yasaya tabisiniz,

buda düşük emekli aylığı demek bugün emekli olsanız 7500 tl alacaksınız. tam olarak 7500 bile etmiyor tamamlandığı için 7500 olacak .

sadece siz değil 2008 sonrası memur olan herkes (bir kaç istinasna hariç) bu yasaya tabi

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? 1 Ağustosta 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, var zam ve diğr sosyal haklar görüşücek,

sivil toplum kuruluşlarına, bakanlıklara ve toplu sözleşmede taraf olan memursen e engelli memurlara pozitif ayrımcılık olarak 5434 sayılı yasaya tabi olma teklifini götürebiliriz.

zaten memursen şuan talep topluyor hem bu konuyu hem baska taleplerinizi sunabilirsiniz.

YOKSA 7500 tl emekli maaşı ile yetinirsiniz