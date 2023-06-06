Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


06 Haziran 2023 10:17
Engelli memurun 5434 sayılı yasaya tabi olması için yapılması gerekenler

Biliyorsunuz 01/10/2008 öndesinde memur değilseniz ( ssk bağkur girişiniz olsa bile) memuriyetiniz yoksa 5510 sayılı yasaya tabisiniz,

buda düşük emekli aylığı demek bugün emekli olsanız 7500 tl alacaksınız. tam olarak 7500 bile etmiyor tamamlandığı için 7500 olacak .

sadece siz değil 2008 sonrası memur olan herkes (bir kaç istinasna hariç) bu yasaya tabi

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? 1 Ağustosta 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, var zam ve diğr sosyal haklar görüşücek,

sivil toplum kuruluşlarına, bakanlıklara ve toplu sözleşmede taraf olan memursen e engelli memurlara pozitif ayrımcılık olarak 5434 sayılı yasaya tabi olma teklifini götürebiliriz.

zaten memursen şuan talep topluyor hem bu konuyu hem baska taleplerinizi sunabilirsiniz.

YOKSA 7500 tl emekli maaşı ile yetinirsiniz


wiseelit
Aday Memur
06 Haziran 2023 10:25

hocam kolay gelsin her şeyde pozitif ayrımcılık düşünmeyelim bence bütün memurlar için bunu öne sürelim yoksa bütün memurlar bu konuda zarar görecekler 5510 sayılı yasa sadece engellileri değil diğer memurları da mağdur ediyor bencillik bence hoş bir şey değil engellileri değil bütün memurları bu yasa kapsamında çıkartmamız lazım hatta


Mütekabiliyet
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 10:30

Hocam ben kendim için istemedim zaten, söylediğinizde sonuna kadar haklısınız ama herkes için olması şuan imkansız gibi maalesef, herkes için istenirse olmaz gibi geliyor bana.

şuana kadar parça parça düzeldi, sırasıyla önce milletvekilleri sonra belediye başkanları, bir kaç sene öncede dr lar için düzenlendi.

amacım yukarda yazdığım gibi kendim için değil bencillik için değil diğer türlü herkes için istemek imkansızı istemek gibi olacak.saygılar.

wiseelit, Bugün

hocam kolay gelsin her şeyde pozitif ayrımcılık düşünmeyelim bence bütün memurlar için bunu öne sürelim yoksa bütün memurlar bu konuda zarar görecekler 5510 sayılı yasa sadece engellileri değil diğer memurları da mağdur ediyor bencillik bence hoş bir şey değil engellileri değil bütün memurları bu yasa kapsamında çıkartmamız lazım hatta


mrtcvlk
Memur
06 Haziran 2023 12:36

Eski Çalışma Bakanı, yeni hükümet kurulduktan sonra, 657 sayılı yasa üzerinde yeni bir çalışma olacağını söylemişti... Bunu 5434 özelinde değil de genel manada bakarsak, yepyeni bir memur yasamız olası...


UfukBOZOK
Şef
06 Haziran 2023 12:53
Hocam haklısınız ama kanunlar temelde şnsan yararaına göre dğzenlenir ya janş, bizde günlük ğolitikalar veya genel geçer kabullerle hazırlandığı için dezavantajlı gruplar göz ardı edilmiştir hep. 5510 sayılı yasa 70 yaşında emekli olacak yurdum insanına vöre hazırlanmış olduğu için prime göre emekli maaşı hak edişi planlanmoş durumda. Engellilerre ise zaten bu yaş koşulu uygulanmayacağı iöin ayrıca bir düzenleme gerekliydi. Toplımun yüzde 29 u kanunen engelli statüsünde, kamıdaki planlama minimum yüzde 4. Ortalama 250 - 300 bin kamu öalışanı enggelli göz ardı edilerek hazırlanan yasa doğal olarak da engellilere zarar vermekte. 15 18 yolfa emekli olması öngörğlen emeklinin emekli maaşını 35 - 40 sene çalışacak olan kişinin primmoranıyla değerlendirmek büyük bir mantık hatası. Sınavsız ınvan değişikliği vb gibi konularda nen de sizşn gibi düşünüyorum ancak engellileri 5510 a göre 5434 den yüzde 30 öininmum daha düşük emekli maaşına mahkıme tmek de uanloş bence. Teklifi. kısa vadede engelli memurları 5434 e göre istihdam etmek,. O da olmuyorsa 2008 öncesi sigorta girişleri olanları barş 5434 e göre kabıl etmek... Güçlü bir ses okursa muhakkak bir sonuç alınır...
wiseelit, Bugün

hocam kolay gelsin her şeyde pozitif ayrımcılık düşünmeyelim bence bütün memurlar için bunu öne sürelim yoksa bütün memurlar bu konuda zarar görecekler 5510 sayılı yasa sadece engellileri değil diğer memurları da mağdur ediyor bencillik bence hoş bir şey değil engellileri değil bütün memurları bu yasa kapsamında çıkartmamız lazım hatta


UfukBOZOK
Şef
06 Haziran 2023 12:54
Yazım uanlışlarını dğxenleniştim ancak yine de harf hayalarıyla paylaştım yablışlıkla. silinmiyor, kusura bakmayın :) tekrar düzeltiyorum birazdan...
UfukBOZOK, 10 saat önce
Hocam haklısınız ama kanunlar temelde şnsan yararaına göre dğzenlenir ya janş, bizde günlük ğolitikalar veya genel geçer kabullerle hazırlandığı için dezavantajlı gruplar göz ardı edilmiştir hep. 5510 sayılı yasa 70 yaşında emekli olacak yurdum insanına vöre hazırlanmış olduğu için prime göre emekli maaşı hak edişi planlanmoş durumda. Engellilerre ise zaten bu yaş koşulu uygulanmayacağı iöin ayrıca bir düzenleme gerekliydi. Toplımun yüzde 29 u kanunen engelli statüsünde, kamıdaki planlama minimum yüzde 4. Ortalama 250 - 300 bin kamu öalışanı enggelli göz ardı edilerek hazırlanan yasa doğal olarak da engellilere zarar vermekte. 15 18 yolfa emekli olması öngörğlen emeklinin emekli maaşını 35 - 40 sene çalışacak olan kişinin primmoranıyla değerlendirmek büyük bir mantık hatası. Sınavsız ınvan değişikliği vb gibi konularda nen de sizşn gibi düşünüyorum ancak engellileri 5510 a göre 5434 den yüzde 30 öininmum daha düşük emekli maaşına mahkıme tmek de uanloş bence. Teklifi. kısa vadede engelli memurları 5434 e göre istihdam etmek,. O da olmuyorsa 2008 öncesi sigorta girişleri olanları barş 5434 e göre kabıl etmek... Güçlü bir ses okursa muhakkak bir sonuç alınır...

UfukBOZOK
Şef
06 Haziran 2023 13:01
Hocam haklısınız ama kanunlar temelde insan yararaına göre düzenlenir ya hani, bizde günlük politikalar veya genel geçer kabullerle hazırlandığı için dezavantajlı gruplar göz ardı edilmiştir hep. 5510 sayılı yasa 60 yaşında emekli olacak yurdum insanına göre hazırlanmış olduğu için prime göre emekli maaşı hak edişi planlanmış durumda. Engellilere ise zaten bu yaş koşulu uygulanmayacağı için ayrıca bir düzenleme gerekliydi. Toplumun yüzde 10 u (en az) kanunen engelli statüsünde, kamudaki planlama minimum yüzde 4. Ortalama 250 - 300 bin engelli kamu çalışanı göz ardı edilerek hazırlanan yasa doğal olarak da engellilere emeklilikte zarar vermekte. 15 - 18 yılda emekli olması öngörülen emeklinin emekli maaşını 35 - 40 sene çalışacak olan kişinin prim oranıyla değerlendirmek büyük bir mantık hatası. Sınavsız unvan değişikliği vb gibi konularda ben de sizin gibi düşünüyorum ancak engellileri 5510 a göre, 5434 den minimum yüzde 30 daha düşük emekli maaşına mahkum etmek de yanlış bence. Teklifim; kısa vadede engelli memurları 5434 e göre istihdam etmek; o da olmuyorsa 2008 öncesi sigorta girişleri olanları bari 5434 e göre tabi kabul etmek... Güçlü bir ses okursa muhakkak bir sonuç alınır... Hakkımızda hsyırlısı olsun diyelim...
wiseelit, Bugün

hocam kolay gelsin her şeyde pozitif ayrımcılık düşünmeyelim bence bütün memurlar için bunu öne sürelim yoksa bütün memurlar bu konuda zarar görecekler 5510 sayılı yasa sadece engellileri değil diğer memurları da mağdur ediyor bencillik bence hoş bir şey değil engellileri değil bütün memurları bu yasa kapsamında çıkartmamız lazım hatta

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