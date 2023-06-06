Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 10:22
Herkesin farklı cevap verdiği konu
Merhaba öncelikle benim çalıştığım yer ikinci bölgede ve 3 yıllık şuan 3. Yıl bitiyor deprem de mazeret ataması ile ikinci bölgede bır ile gideceğim ilişik kesebirsin dediler ama şuan da buluduguk il 1. Şark görevi sayılması için genel atama dönemini mi beklemem gerekiyor yoksa istediğim zaman kesersem 1. Şark görevimi bitirmiş sayılır mıyım l

Sadeceinsan65
Memur
06 Haziran 2023 10:32
15 ekimden once baslama yaptın ise gidebilirsin ancak 15 ekimden sonra baslasın ise o gune kadar kalman gerekir diye biliyorum

zrfgn
06 Haziran 2023 10:39
Normal atama döneminde geldim temmuz ayında başlama yapmıştım yorumun için teşekkürler

fng14
Memur
06 Haziran 2023 12:31

Devrem 2. Bölgeden 2.ye gidecek olman sebebiyle ilişik kesebilirsin hiç bir sıkıntı yok olmazda

Zaten mevcut kadronda temmuz ayından göreve başlamışsın şuanda Haziran ayindayiz herhangi bi problem olmaz ayrıca 15ekim konusuda 2den 2ye giden personele uygulanmaz daha doğrusu 2.bolge 2.gorevin birisinde uygulanır

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