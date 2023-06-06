Herkesin farklı cevap verdiği konu

Merhaba öncelikle benim çalıştığım yer ikinci bölgede ve 3 yıllık şuan 3. Yıl bitiyor deprem de mazeret ataması ile ikinci bölgede bır ile gideceğim ilişik kesebirsin dediler ama şuan da buluduguk il 1. Şark görevi sayılması için genel atama dönemini mi beklemem gerekiyor yoksa istediğim zaman kesersem 1. Şark görevimi bitirmiş sayılır mıyım l

Merhaba öncelikle benim çalıştığım yer ikinci bölgede ve 3 yıllık şuan 3. Yıl bitiyor deprem de mazeret ataması ile ikinci bölgede bır ile gideceğim ilişik kesebirsin dediler ama şuan da buluduguk il 1. Şark görevi sayılması için genel atama dönemini mi beklemem gerekiyor yoksa istediğim zaman kesersem 1. Şark görevimi bitirmiş sayılır mıyım l