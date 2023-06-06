Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 10:34
Eş tayini ÇKSY

Sabahtan beri ÇKYS ye giremiyorum acaba toplu giriş falan mı var eş tayini bekleyenleri için


altntsoflz
Aday Memur
06 Haziran 2023 10:39
Ben de giremiyorum aynı şekilde

Papareyzaaa
06 Haziran 2023 10:49

Yeni atananlar için girişler olabilir.


adessa0101
Aday Memur
06 Haziran 2023 13:25
Girebilen var mı?

TdsAdanalı
06 Haziran 2023 13:53

Hala girilmiyor umarım yeni atananlar sisteme giriliyordur


Tıbbi. Sekre
06 Haziran 2023 15:38

İnşallah


Ezgi UÇAR
06 Haziran 2023 21:03

bu saat hala girilmedi umarım kalanların hepsi giriş oluyodur

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