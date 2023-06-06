Misyon koruma sınavında gorev alıp parasını alan var mı

Bu sınavda gorevlı olup da parasını alabilen var mı MEB e mı sormamız gerekiyor ne zaman yatırılacak alan oldu mu bizim bilgiler mı eksik gitti

Bu sınavda gorevlı olup da parasını alabilen var mı MEB e mı sormamız gerekiyor ne zaman yatırılacak alan oldu mu bizim bilgiler mı eksik gitti