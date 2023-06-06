Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 10:45
Misyon koruma sınavında gorev alıp parasını alan var mı
Bu sınavda gorevlı olup da parasını alabilen var mı MEB e mı sormamız gerekiyor ne zaman yatırılacak alan oldu mu bizim bilgiler mı eksik gitti

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