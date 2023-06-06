Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2023 10:48
Merkezi alımdan 4/B sözleşmeliye geçiş

Merkezi alımdan güvenlik kadrosuna atanırsam aynı KPSS puanımı kullanarak 4/B sözleşmeli kadrosundan kendi branşıma atanabilir miyim? Yanıtlayabilirseniz çok sevinirim.


hsnd
Müsteşar
06 Haziran 2023 12:02

Önemli olan alımın merkezi ya da açıktan olması değil. Şu an çalıştığınız kadronun statüsü önemli. Eğer şu an güvenlik olarak kadrolu çalışıyorsanız sözleşmeli pozisyona geçiş yapabilirsiniz normalde.


0Paramedic0
Aday Memur
06 Haziran 2023 12:38

Aday memurken istifa edip unvan farklılığı nedeniyle 4/B ye geçmemin sakıncası olmaz yani değil mi?

hsnd, 11 saat önce

Önemli olan alımın merkezi ya da açıktan olması değil. Şu an çalıştığınız kadronun statüsü önemli. Eğer şu an güvenlik olarak kadrolu çalışıyorsanız sözleşmeli pozisyona geçiş yapabilirsiniz normalde.


hsnd
Müsteşar
06 Haziran 2023 13:56

Ceza yani bekleme süresi olayı genelde aynı statü arası geçişlerde uygulanıyor. Örneğin Kadrolu memurken yine aynı unvanda kadrolu memurluğa atanırsanız istifa sonrası en az 6 ay beklersiniz ya da 4b-4b arası aynı unvanda atanmak isterseniz 1 yıl bekleme süresi uygulanır. Ancak farklı statüler arasında böyle bir durum yok. Kadrolu-sözleşmeli arası ya da tam tersi bir geçişi yapabilirsiniz.

0Paramedic0, 10 saat önce

Aday memurken istifa edip unvan farklılığı nedeniyle 4/B ye geçmemin sakıncası olmaz yani değil mi?


armina45
Aday Memur
06 Haziran 2023 14:10

Kanka internette ünvan yazıyor. Mesela büro personeli olarak sözleşmeli çalıştığım kurumdan ayrılıp hemen başka bir kuruma güvenlik olarak başlayabiliyor muyum ?

hsnd, 11 saat önce

Önemli olan alımın merkezi ya da açıktan olması değil. Şu an çalıştığınız kadronun statüsü önemli. Eğer şu an güvenlik olarak kadrolu çalışıyorsanız sözleşmeli pozisyona geçiş yapabilirsiniz normalde.

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