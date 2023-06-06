Arkadaşlar Acil Bilgi BECERİ SINAVI ile ilgili

Hocam meslek liselerinin 12. Sınıf beceri sınavı diye bir sınav var. Bu sınav 3 gün sürüyor. Pazartesi başlıyor çarşamba bitiyor. Öğrenciler pazartesi sabah yazılıya giriyor. Öğleden sonra uygulama sınavı başlıyor. Uygulama sınavı çarşambaya kadar devam ediyor. Yani operasyon devam ediyor. Öğrenciler sınavda. Bir komisyon görevlendirilir 1 yada 2 yedek üye yazılır. Komisyon üyelerinden biri sınavı yapamaz ise yedekler devam ediyor. Bu tüm türkiyede böyle yapılıyor. Bu okulda da böyle idi. Bu yıl değiştiriyor ve ben böyle uygun gördüm diyor. Mantıklı bir açıklama yok. Bu işten öğrenciler mağdur olur. Esas sıkıntı burada. Bilmem anlatabildim mi. Ameliyat ne ise doktor için bizim için yani öğretmen için sınav yada ders o bilmem yanlış mıyım?