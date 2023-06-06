Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 10:53
Arkadaşlar Acil Bilgi BECERİ SINAVI ile ilgili

29 yıllık Öğretmenim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım ve çare arıyorum. Sorun şu:

12-13-14 Haziran tarihlerinde 12. sınıf öğrencilerinin beceri sınavı var. Okul müdürü aynı derse ait 3 gün sürecek bu sınava 12 sinde a ve b şahıslarını , 13 ünde c ve d şahslarını 14 ünde e ve f şahslarını görevlendirmiş. yani sınavı ben başlatacağım 3. günün sonunda bir x arkadaşım bitirecek. araştırdım buna benzer bir uygulama hiç bir yerde görmedim ve duymadım. Ama okul müdürü ben böyle uygun gördüm diyor. Böyle olacak diyor. Bu yanlış biliyorum ama ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bilgisi olan varsa lütfen yardım edin.


Pelinin
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 11:48

Müdürünüz doğru yapıyor sıkıntı yok, sizi rahatsız eden nedir hocam?


elektrikçi73
Aday Memur
06 Haziran 2023 12:05

O zaman 29 yıldır yanlış yapıyorduk ve diğer okullar yanlış yapıyor. Sorduğum arkadaşlar saçma olduğunu söylediler. Ameliyata başlayan doktorun mesaisi bitti yeni doktor devam etsin demek gibi bir şey bu. B eni rahatsız eden olayın kendisi. Aynı müdür geçen yıl böyle bir uygulama yapmazken bu yıl neden böyle yapıyor. Bir sınavı 6 değişik kişinin uygulaması nasıl doğru oluyor. Ayrıca mantıklı bir açıklaması olması gerekmez mi? Ben böyle uygun gördüm ne demek? Anlayabilmiş değilim.


Pelinin
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 15:00

Hocam siz devam eden sınav derken tam olarak neyi kastediyorsunuz açıklar mısınız? Sonuç olarak farklı günlerde tapılan sınavlardan bahsediyoruz sizin mantığınızla düşünürsek ertesi gün hasta olup okula gitmezseniz öğrenci not alamayacak mı? Ameliyat ve sınavı birbirine denk görmeniz de ayrı bir vaka...


elektrikçi73
Aday Memur
06 Haziran 2023 16:12

Hocam meslek liselerinin 12. Sınıf beceri sınavı diye bir sınav var. Bu sınav 3 gün sürüyor. Pazartesi başlıyor çarşamba bitiyor. Öğrenciler pazartesi sabah yazılıya giriyor. Öğleden sonra uygulama sınavı başlıyor. Uygulama sınavı çarşambaya kadar devam ediyor. Yani operasyon devam ediyor. Öğrenciler sınavda. Bir komisyon görevlendirilir 1 yada 2 yedek üye yazılır. Komisyon üyelerinden biri sınavı yapamaz ise yedekler devam ediyor. Bu tüm türkiyede böyle yapılıyor. Bu okulda da böyle idi. Bu yıl değiştiriyor ve ben böyle uygun gördüm diyor. Mantıklı bir açıklama yok. Bu işten öğrenciler mağdur olur. Esas sıkıntı burada. Bilmem anlatabildim mi. Ameliyat ne ise doktor için bizim için yani öğretmen için sınav yada ders o bilmem yanlış mıyım?

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinYusuf Tekin Bakanımızdan İlk TaleplerimizÖğretmenimi CİMER'e Şikayet Ettim.Yonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Temmuzda öğretmen maaşı tahminiMayıs Ayı Anflasyonu : yüzde 0,04. Kim İnanır ?Ne ceza alırım ?Kötü niyetle açılan soruşturma savcılığa şikayet edilebilir mi?Panik yapmayınUyarıyorum! Aman gaza gelmeyin. Hesabınızı iyi yapın.

Sözlük

Pompei 1 karma 2 sen kadını dövdükçe o seni daha çok isteyecek 3 HER KONUYA POZİTİF YAKLAŞAN İNSAN 3 Tasavvuf 1 bilinen en büyük canlı türü 2 Karl Brandt 1 İnsanların ne yaptığıyla ilgilenmenin zaman kaybı olması 3 Panik Bozukluğu 3 dileğinin kabul olması 3

Son Haberler

İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısındaCHP'de kurultay takvimi belli olduKastamonu'da denizin rengi değiştiFahiş kira artışına hapis cezası geliyorAK Partili İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine 'Ayşen Uysal' tepkisi

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi