Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Haziran 2023 10:55
Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil yüzde 75 civarında zam

https://www.memurlar.net/haber/1067311/emekli-ve-memura-zam-ne-kadar-olacak.html

Yüzde 60'ı bulan refah payının tüm memurlara aynı şekilde uygulanması gerekir.


wiseelit
Aday Memur
06 Haziran 2023 11:05

biz sıkıldık bu siteler zam haberi yapmaktan sıkılmadı siz de bunlara uyumaktan sıkılmadınız allah a


1AtomKarınca
06 Haziran 2023 11:10
Kardeşim aç YouTube dan youtuberların Venezuela videolarını izle. Ömümüzdeki 5 senede öyle olacağız. İstersen kiloyla para al çare değil

payitaht26
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 12:16

: )))))

1AtomKarınca, 11 saat önce
Kardeşim aç YouTube dan youtuberların Venezuela videolarını izle. Ömümüzdeki 5 senede öyle olacağız. İstersen kiloyla para al çare değil
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mayıs enflasyon 0,04Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Kabine toplantısı c.başkanı açıklamaları22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreHabertürk'te vs. memur maaşına saldıran ekonomist bozuntuları.Memura yüzde 45 + 5000 seyyanen zamSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Çok fazla 22.000 hayali kurmayın.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

annem 1 metin 1 İçinden geleni söyle 3 seçsis 2 dünya çevre günü 1 ideal insan 2 rahu 1 ıspanaklı börek 1 küçük kusurları çekiştirmek 2 fiili yol 1

Son Haberler

İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısındaCHP'de kurultay takvimi belli olduKastamonu'da denizin rengi değiştiFahiş kira artışına hapis cezası geliyorAK Partili İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine 'Ayşen Uysal' tepkisi

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi