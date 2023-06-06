KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 10:55
Yürütmeyi Durdurma(Acil)

29. Dönemde sağlık nedeniyle elendim ama hemen dava acarak 20 gün dolmadan yürütmeyi durdurmayı aldım fakat bürokrasi geç işlediğinden efraklar okula halen gitmedi, 20 günün dolmasına az kaldı bundan sonra ne yapmalıyım bilgisi olan paylaşırmı lütfen.

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