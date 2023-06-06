Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 11:00
Yürütmeyi Durdurma Davası

29. Dönemde sağlık nedeniyle elendim ama hemen dava açarak 20 gün dolmadan yürütmeyi durdurmayı aldım fakat bürokrasi geç işlendiğinden evraklar okula halen gitmedi, 20 günün dolmasına az kaldı bundan sonra ne yapmalıyım bilgisi olan paylaşırmı lütfen.

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