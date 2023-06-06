Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


06 Haziran 2023 11:01
Belediye de çalışmak hk

İyi günler herkese her belediyede ek ödeme oluyor mu acaba yoksa düz memur maaşı mı alınıyor büro personeli için soruyorum


wagabond90
Aday Memur
06 Haziran 2023 12:07

Ek ödemeden kastınız sosyal denge tazminatıysa başkanın insiyatifinde olan bir konudur. İsterse hiç vermez isterse %120 oranına verebilir.


araskar
Şef
06 Haziran 2023 13:32

Evet hocam onu demek istemiştim anladım teşekkürler

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Birim değişikliği yapılırKırklareli üniversitesi alımları...Güvenlik soruşturması 2023 Naklen atama kontenjanlarıİzmir YTE personel alimiNaklen atama mahkemeBelediye de çalışmak hkVergi indirimi Üniversite personeli Deprem Tazminatı

Sözlük

İyi bir insan nasil olmalı 3 karma 2 6 ay süren maç 1 Pompei 1 kira müjdesi 2 amme alacağı 1 lgbt 1 ekmekleri tek tek sıkarak seçen insan modeli 1 ideal insan 2 İçinden geleni söyle 3

Son Haberler

İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısındaCHP'de kurultay takvimi belli olduKastamonu'da denizin rengi değiştiFahiş kira artışına hapis cezası geliyorAK Partili İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine 'Ayşen Uysal' tepkisi

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi