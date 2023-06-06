Memur maaşı sabit 15 çeyrek altın olmalı !

Arkadaş bırakın şu çeyrek altın sevdasını ya, çeyrek altın mı yiyorsunuz? Önemli olan alım gücü; ev araba yemek yiyecek içecek giyim kuşam tatil ulaşım bunlar önemli.

Yani bunlar komik hesaplar yok maaşım 15 tane çeyrek altın olsun yok maaşım 1000 litre mazot'a denk gelsin, yok benim araba benzinli benimki benzine göre hesaplansın, yok benim araba tüplü olmaz öyle şey... Yok maaşım 10.000 tane ekmek alsın. Böyle hesaplanmaz ki.

Burada da asıl faktör dürüstçe doğruca hak ve hakikate uyarak enflasyonu açıklamaktır, doğru hesaplanmayan ısmarlama enflasyon rakamlarının Türk milletini getirdiği sonuç ortadadır.