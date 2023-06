Memur maaşı sabit 15 çeyrek altın olmalı !

Altına göre değil de açlık sınırına göre oran verilse daha iyi olur. Açlık sınırının 2 katı 3 katı gibi. Oldu ki altın düşük kaldı piyasadaki ürünler yükseldi altın mı yiyeceğiz. Altını baskılama yöntemleri var faiz vs gibi. Piyasa yükselirken altın piyasayı yakalayamıyor bu yüzden. En doğrusu alışveriş yapılan ürünlere göre enflasyon hesaplanıp, açlık sınırı doğru belirlenip ona oranla da maaşın belirlenmesi. Gönül ister ki yoksulluk sınırına göre bir ücret belirlenain ama şartlar bunu pek sağlamıyor gibi. Öğretmenlerin, memurların sessizliği bu şekilde devam ettiği sürece çok yüksek zamlar gelmez. Mesleklerimiz doktorlar kadar kritik öneme sahip olmadığı için de bize kolaylıkla beğenmiyorsan istifa et zaten yatıyorsunuz diyen veli toplulukları da olduğu sürece çok yüksek zam beklemeyin. Dua edelim de temmuzda asgari ücret 11-12 bini geçmesin, piyasa da asgari ücrete zam çok olmadığı için zam yapmasın. Tek çıkış yolumuz bu şu an. Yoksa asgari ücrete de yüksek zam gelirse bizim 22bin yine az kalacak. Netice; alım gücü artırılsın şuna göre oran buna göre orana gerek kalmayacak bir formül bulunsun.