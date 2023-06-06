Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Haziran 2023 11:14
Memur maaşı sabit 15 çeyrek altın olmalı !

Her 6 ayda bir saçma sapan yok enflasyonmuş yok sendikaymış kimse uğraşmaz. Şimdi yok 20 çeyrek altın versinler abartma diyenler olacaktır. Babası memur olanlar sorsun 2002 yılında ortalama memur maaşı 22 çeyrek altın alınabiliyordu. Şuan Temmuzdaki zam ile ancak 8-9 tane alırsınız. Her ay cebimizden 13-14 çeyrek altın (ç)alınıyor.


wiseelit
Aday Memur
06 Haziran 2023 11:25

olması gereken doğru bir talep bence bunu her tarafta yaymalı


Mıstaabe
Şef
06 Haziran 2023 11:55

Bence de hatta doğrudan altın olarak kese içinde verilebilir


blackdesert
Memur
06 Haziran 2023 11:57

eskiden memur azdı şimdi çok memur var. eskiden üniversite mezunu azdı şimdi çok var. ve şuan altın eskisinden daha değerli hem türkiyede hem dünyada.


Ogr.1
Memur
06 Haziran 2023 12:04

Altına göre değil de açlık sınırına göre oran verilse daha iyi olur. Açlık sınırının 2 katı 3 katı gibi. Oldu ki altın düşük kaldı piyasadaki ürünler yükseldi altın mı yiyeceğiz. Altını baskılama yöntemleri var faiz vs gibi. Piyasa yükselirken altın piyasayı yakalayamıyor bu yüzden. En doğrusu alışveriş yapılan ürünlere göre enflasyon hesaplanıp, açlık sınırı doğru belirlenip ona oranla da maaşın belirlenmesi. Gönül ister ki yoksulluk sınırına göre bir ücret belirlenain ama şartlar bunu pek sağlamıyor gibi. Öğretmenlerin, memurların sessizliği bu şekilde devam ettiği sürece çok yüksek zamlar gelmez. Mesleklerimiz doktorlar kadar kritik öneme sahip olmadığı için de bize kolaylıkla beğenmiyorsan istifa et zaten yatıyorsunuz diyen veli toplulukları da olduğu sürece çok yüksek zam beklemeyin. Dua edelim de temmuzda asgari ücret 11-12 bini geçmesin, piyasa da asgari ücrete zam çok olmadığı için zam yapmasın. Tek çıkış yolumuz bu şu an. Yoksa asgari ücrete de yüksek zam gelirse bizim 22bin yine az kalacak. Netice; alım gücü artırılsın şuna göre oran buna göre orana gerek kalmayacak bir formül bulunsun.


fokyay
Memur
06 Haziran 2023 17:39

Sayın hocam 2006 yılında atandığımda ilk maaşım 845 lira çeyrek 50 liraydı. O parayla 17 çeyrek geliyordu. Şimdi 17 çeyrek 40.000 lira ediyor. Vay be.


Devir Kötü
Memur
06 Haziran 2023 18:18

Arkadaş bırakın şu çeyrek altın sevdasını ya, çeyrek altın mı yiyorsunuz? Önemli olan alım gücü; ev araba yemek yiyecek içecek giyim kuşam tatil ulaşım bunlar önemli.

Yani bunlar komik hesaplar yok maaşım 15 tane çeyrek altın olsun yok maaşım 1000 litre mazot'a denk gelsin, yok benim araba benzinli benimki benzine göre hesaplansın, yok benim araba tüplü olmaz öyle şey... Yok maaşım 10.000 tane ekmek alsın. Böyle hesaplanmaz ki.

Burada da asıl faktör dürüstçe doğruca hak ve hakikate uyarak enflasyonu açıklamaktır, doğru hesaplanmayan ısmarlama enflasyon rakamlarının Türk milletini getirdiği sonuç ortadadır.


kitkanun
Şef
06 Haziran 2023 18:47

Kardeşim sen olayı anlamamışsın. Altın dolar gibi bir para birimi değil. Para gibi basamazsin. Sabit. Kimse değeriyle oynayamaz.

Senin maaşın altına endeksli olursa TÜİK falan boşa çıkar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz

Devir Kötü, 4 saat önce

Arkadaş bırakın şu çeyrek altın sevdasını ya, çeyrek altın mı yiyorsunuz? Önemli olan alım gücü; ev araba yemek yiyecek içecek giyim kuşam tatil ulaşım bunlar önemli.

Yani bunlar komik hesaplar yok maaşım 15 tane çeyrek altın olsun yok maaşım 1000 litre mazot'a denk gelsin, yok benim araba benzinli benimki benzine göre hesaplansın, yok benim araba tüplü olmaz öyle şey... Yok maaşım 10.000 tane ekmek alsın. Böyle hesaplanmaz ki.

Burada da asıl faktör dürüstçe doğruca hak ve hakikate uyarak enflasyonu açıklamaktır, doğru hesaplanmayan ısmarlama enflasyon rakamlarının Türk milletini getirdiği sonuç ortadadır.


fokyay
Memur
06 Haziran 2023 19:25

Kardeş paranın değerini ya kıymetli madene ya da dövize göre hesaplarsın. Ölçüt tatil veya kıyafet değil. Ha senin için hayat tatil ayakkabı gibi tırt şeylerse o başka.

Devir Kötü, 4 saat önce

Arkadaş bırakın şu çeyrek altın sevdasını ya, çeyrek altın mı yiyorsunuz? Önemli olan alım gücü; ev araba yemek yiyecek içecek giyim kuşam tatil ulaşım bunlar önemli.

Yani bunlar komik hesaplar yok maaşım 15 tane çeyrek altın olsun yok maaşım 1000 litre mazot'a denk gelsin, yok benim araba benzinli benimki benzine göre hesaplansın, yok benim araba tüplü olmaz öyle şey... Yok maaşım 10.000 tane ekmek alsın. Böyle hesaplanmaz ki.

Burada da asıl faktör dürüstçe doğruca hak ve hakikate uyarak enflasyonu açıklamaktır, doğru hesaplanmayan ısmarlama enflasyon rakamlarının Türk milletini getirdiği sonuç ortadadır.


elektronik49
Şef
06 Haziran 2023 19:43

Altin düşerse nolacak


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 20:11

Bence araba lastiği üzerinden hesaplansin ben ilk atandığımda maaşımla 25 tane 16 inc lastik alıyordum simdi de 25 lastik istiyorum. 17 18 inç falan demeyin en çok kullanılan 16 inc. 18 20 filan kullananın arabasi güzeldir zaten zengindir onlar alır.


fokyay
Memur
06 Haziran 2023 20:16

Daha çok çeyrek alabileceğiz hocam&#128512;

elektronik49, 3 saat önce

Altin düşerse nolacak

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