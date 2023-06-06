Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Haziran 2023 11:19
DMK 68/B Maddesi ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi

Merhaba,

Bilindiği üzere 2021 yılında yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile DMK 68/B maddesine göre 8 yılda 3.dereceye, 10 yılda 1.dereceye atanma hakkı imkanı kalmamıştır.

Tüm memurları etkileyen bu hususta memurlar.net haber yaptı bugün. Ancak 2 yıldır devam eden bu mağduriyetin çözülmesine ilişkin bir gelişme de olmadı. Bazı davalar oldu ancak sonuç alınmadı.

Örnek vermek gerekirse, 5.derece bir kariyer meslek memuru 10 yılını doldurduğunda ve 1.dereceye atandığında temmuz zammını da düşünürsek 6-7 bin TL'lik bir fark oluşuyor. Ayrıca, yeşil pasaport hakkı da böylece uzun yıllar sonraya kalıyor.

Daha önce bu atamanın uygulandığı kurumlardaki tüm memurların bir mağduriyeti söz konusu ve bunu daha güçlü bir şekilde dile getirmek gerekiyor. Neler yapılabilir veya davalarla ilgili son gelişmeler hakkında belki bir değerlendirme olabilir, kolay gelsin.

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