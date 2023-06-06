3+1 e tabi olanların , kamu çalışanı çakılı kadro eş durumu için tayin durumu

BU KONU SİZCE DE YETMEDİ Mİ ARKADAŞLAR. BU BAŞLIK ALTINDA TOPLANIP NE OLDUĞUNU ARTIK ANLAYALIM. sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikte kamu persoenli olan eş için 1 yıl olarak söylüyor. ve şu şekilde yazıyor.

Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ŞİMDİ ARKADAŞLAR BURADA YAZAN BU ŞEKİLDE. BİR DE 26 OCAKTA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ VAR. ORADA DA BU ŞEKİLDE YAZIYOR.

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar.Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz

BU ŞEKİLDE YAZMASINA RAĞMEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE MEMUR SEN BUNU 3 YIL ÇAKILI KADRO EŞİNİN YANINA GİDEMEZSİN DİYOR. PEKİ NEDEN? BU DERTTEN MUZDARİP OLUP ARAŞTIRAN BİLGİ EDİNEN ARKADAŞLAR BİLGİLERİNİ PAYLAŞABİLİR Mİ ?