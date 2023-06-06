Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2023 11:43
Acilllll İnönü üniversitesi
Bu üniversiteye makina teknisyeni yada başka ünvanla başvuran varmı

dsencer
Aday Memur
06 Haziran 2023 13:43
Makine teknisyeni olarak kaç puanla başvurdun ?

genç3451
Aday Memur
06 Haziran 2023 14:44
Başvuru yapmadım maaş çalışma şartları bilgim yok siz başvuru yaptınız mı

dsencer
Aday Memur
06 Haziran 2023 15:36
Maaş ve Çalışma şartları hakkında bir bilgim yok , ben de başvurmadım
genç3451, 8 saat önce
Başvuru yapmadım maaş çalışma şartları bilgim yok siz başvuru yaptınız mı
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