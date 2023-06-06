Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2023 11:47
Mesai dışında gerçekleşen toplantıya katılma zorunluluğu
Merhaba aile bakanligina bagli bir kurumda kadrolu hizmetli olarak görev yapmaktayım. 12 saatlik vardiyalar halinde calisiyoruz(hasta bakıcıyım) Benim mesai saatlerimin disinda nobet iznimin oldugu bir gunde kurum icinde yapılan bir toplantiya kanunen katilma zorunlulugum var midir? Eger yoksa bununla ilgili bir madde yada yonetmelik tarzi biseyi paylasabilecek olan var mı?

Byklinikpsikolog
Aday Memur
06 Haziran 2023 14:20
Kardeşim 2828 sayılı yatılı kuruluşlarla ilgili bir madde var 24 saat esasına göre çalıştırabiliyorlar
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