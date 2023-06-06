Mesai dışında gerçekleşen toplantıya katılma zorunluluğu

Merhaba aile bakanligina bagli bir kurumda kadrolu hizmetli olarak görev yapmaktayım. 12 saatlik vardiyalar halinde calisiyoruz(hasta bakıcıyım) Benim mesai saatlerimin disinda nobet iznimin oldugu bir gunde kurum icinde yapılan bir toplantiya kanunen katilma zorunlulugum var midir? Eger yoksa bununla ilgili bir madde yada yonetmelik tarzi biseyi paylasabilecek olan var mı?

Merhaba aile bakanligina bagli bir kurumda kadrolu hizmetli olarak görev yapmaktayım. 12 saatlik vardiyalar halinde calisiyoruz(hasta bakıcıyım) Benim mesai saatlerimin disinda nobet iznimin oldugu bir gunde kurum icinde yapılan bir toplantiya kanunen katilma zorunlulugum var midir? Eger yoksa bununla ilgili bir madde yada yonetmelik tarzi biseyi paylasabilecek olan var mı?