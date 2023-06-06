Enflasyon farkının bir önemi var mı?

Reis en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağını söylemişti. 12.000 TL maaşın 22.000 TL'ye çıkması için verilen zammın temmuz zammı ve enflasyon farkından yüksek olacağı kesin değil mi? Yoksa ben mi yanlış hesaplıyorum. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?

Reis en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağını söylemişti. 12.000 TL maaşın 22.000 TL'ye çıkması için verilen zammın temmuz zammı ve enflasyon farkından yüksek olacağı kesin değil mi? Yoksa ben mi yanlış hesaplıyorum. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?