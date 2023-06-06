Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 11:57
Enflasyon farkının bir önemi var mı?
Reis en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağını söylemişti. 12.000 TL maaşın 22.000 TL'ye çıkması için verilen zammın temmuz zammı ve enflasyon farkından yüksek olacağı kesin değil mi? Yoksa ben mi yanlış hesaplıyorum. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?

ArDıL_1905
Genel Müdür
06 Haziran 2023 12:06

Verileceği iddia edilen 22 bin TL nin ne kadar önemi varsa enflasyonunda o kadar önemi vardır!


alone02
Aday Memur
06 Haziran 2023 12:06

Kardeş her kafadan ayrı ses çıkıyor. Sen en iyisi maaşına yüzde 85 zam yap alacağın maaş o olacak.

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