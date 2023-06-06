Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 12:00
Eş durumu tayini

Merhaba hocalarım ben bir konuyu öğrenmek istiyorum. Eşim zorunlu hizmetini bitirdi ve il dışı tayin isteyecek ben de eş durumu tayini yapacağım ama zorunlu hizmet yükümlülüğüm bitmedi henüz. Bu yüzden eş durumu yaparken bütün okullar açılır mı bana yoksa sadece zorunlu hizmet geçen okullar mı açılır? Şimdiden teşekkürler.


melcea
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 12:16

Hepsi acilir.

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