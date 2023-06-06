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Editörler : enginkrtpalex 10


06 Haziran 2023 12:03
TBL Play-off Serileri

Yarı Finalde:

Türk Telekom 1-0 Pınar Karşıyaka

Fenerbahçe 1-1 Anadolu Efes

Bugün Saat 20:00 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka

07.06.2023 Saat 20:00 Anadolu Efes - Fenerbahçe

08.06.2023 Saat 20:00 Pınar Karşıyaka - Türk Telekom

09.06.2023 Saat 20:00 Anadolu Efes - Fenerbahçe

(Gerekirse) 10.06.2023 Saat 20:00 Pınar Karşıyaka - Türk Telekom

(Gerekirse) 11.06.2023 Saat 20:00 Fenerbahçe - Anadolu Efes

(Gerekirse) 12. 06.2023 Saat 20:00 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka

Dün akşam oynanan maçta Will Clyburn ün son çeyrekteki olağanüstü performansı ve son saniyede el üstünden attığı üçlükle kazandırdığı galibiyet, Anadolu Efese ev sahibi avantajını verdi. Clyburn ün üst üste 2 kez tribünlere dönerek sus işareti yapmasına maçın hakemlerinin teknik faul vermemeleri de çok ilginç. Demek ki şimdi Guduric üçlük attıktan sonra Efes seyircisine sus yaparsa teknik faul almayacak demek ki.

Tahminim Telekom serisini 3-1 kazanır. Fenerbahçe ise Efesi 3-2 ile geçerek adını finale yazdırır.

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