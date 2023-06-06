Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


06 Haziran 2023 12:06
Samsun mu Manisa mi?

Arkadaşlar YHS hizmetli personelim. Samsunmu yoksa manisami güzel sehir

Manisanın insanları iklimi nasildir ve ev kiraları bu şehirde ucuzmu pahalimidir. YHS personel olarak Samsunu bırakıp manisaya gitmeye değer mi?

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