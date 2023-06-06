KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Haziran 2023 13:11
Ankara' da 657 Kurum Tavsiyesi

Memurluk kadrosu için Ankara' da 657' ye tabii kurım tavsiyeniz var mı? Gerekçeleriyle birlikte yazarsanız sevinirim.


anti4001ci
Aday Memur
06 Haziran 2023 14:30

illa 657 olacak diyorsan dışişleri bakanlıgı bilgisayar işletmenliği.

nedenıne gelırsek hem saygın kurumdur hemde yılda 1 defa felan yurtdışına felan çıkıyorsun iş için. hem ülke ülke gezmek var hemde bu görevlerden bir tık para alıyorsun.


Blue Lion
Aday Memur
06 Haziran 2023 15:08

hocam sağolasın ama yorumlar pek iç açıcı değil, yurtdışı görevi de daha üst memurluklar içinmiş.

anti4001ci, 2 gün önce

illa 657 olacak diyorsan dışişleri bakanlıgı bilgisayar işletmenliği.

nedenıne gelırsek hem saygın kurumdur hemde yılda 1 defa felan yurtdışına felan çıkıyorsun iş için. hem ülke ülke gezmek var hemde bu görevlerden bir tık para alıyorsun.


Blue Lion
Aday Memur
07 Haziran 2023 09:11

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