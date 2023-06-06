Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 13:23
112'den hastaneye geçiş nasıl olur?

Merhaba arkadaşlar 112?de 4B?li çalışıyorum 3+1 sürem dolmadı hastaneye geçiş ne zaman yapabilirim 4 yılı doldurmam mı gerekiyor bilen biri yazarsa sevinirim lütfen

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