KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Haziran 2023 13:24
Diploma hakkında yardım

Arkadaşlar 2 yıllık bir sağlık bölümü okuyorum haftaya final sınavlarım var sonra mezun olacağım. Merak ettiğim haziran çıkmadan sınavlarımı başarılı şekilde verirsem diplomam e devlette ne zaman gözükür? Bilen varsa lütfen söylesin benim için önemli bir konu


gen0s
Aday Memur
06 Haziran 2023 15:32

e devlette mezuniyetiniz öğrenci işleri onayı sonrası anlık oluyor. diploma ise genelde 1 2 ay sonra


jouvenaar
Aday Memur
06 Haziran 2023 16:03

öğrenci işleri ortalama ne kadar sürede onaylıyor temmuzun ilk haftası e devlette gözükür mü yoksa tek ders sınavlarından sonraya mı kalır

gen0s, 7 saat önce

e devlette mezuniyetiniz öğrenci işleri onayı sonrası anlık oluyor. diploma ise genelde 1 2 ay sonra


gen0s
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:50

danışman hocan mezuniyetine onay verirse öğrenci işlerine gidiyor onlarda onaylarsa mezun gözükürsün çok acil geçilmesini istiyorsan danışman onayından hemen sonra öğrencine uğra bence

jouvenaar, 7 saat önce

öğrenci işleri ortalama ne kadar sürede onaylıyor temmuzun ilk haftası e devlette gözükür mü yoksa tek ders sınavlarından sonraya mı kalır


jouvenaar
Aday Memur
06 Haziran 2023 21:32

teşekkür ederim cevaplarınız için. İyi akşamlar dilerim

gen0s, 3 saat önce

danışman hocan mezuniyetine onay verirse öğrenci işlerine gidiyor onlarda onaylarsa mezun gözükürsün çok acil geçilmesini istiyorsan danışman onayından hemen sonra öğrencine uğra bence

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Diploma hakkında yardımTCDD 2023/1İşkur büroKamuda bilgisayar teknikeri ne iş yapar?Önlisans KPSSHarita Teknikerliği HakkındaÖnlisans puanım iptal olur mu ?2023/1 Elektrik teknikerleri atamaNüfus müdürlüğü-işkur arasında kalsanız hangisi tercih edilir.Işkur kurum hakkında bilgi sahibi olan

Sözlük

ilk tanıştığın insanın neyinedikkat edersin 3 Kocasının dayak yediğini görünce silah çeken kadın 2 En güzel şiirlerin en güzel kısımları 1 ilham perisi 1 FAKİRLİK GÖSTERGELERİ 5 gitme 2 İnsanların ne yaptığıyla ilgilenmenin zaman kaybı olması 3 dünya çevre günü 1 genelge 1 Bugün olanlar 7

Son Haberler

İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısındaCHP'de kurultay takvimi belli olduKastamonu'da denizin rengi değiştiFahiş kira artışına hapis cezası geliyorAK Partili İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine 'Ayşen Uysal' tepkisi

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi