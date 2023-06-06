Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Haziran 2023 14:13
Tsk Astsubay Piyade Komando Adp

Arkadaşlar benim min adp 70.76 Piyade gelme ihtimali nedir ?

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