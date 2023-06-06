Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 14:24
Şimdi ilkokul mezunu büro işçisi daire başkanı ile aynı maaşı alacaksa okumaya ne gerek var.

öyle diyorlar tam bilgim yok fakat büro işçileri 30 a yakın maaş alacaklar diyorlar 4 tane üniversite bitiren memurlar 16 bin filan olacakmış işçinin 30 ise memurun 40 olması lazım. maden ocaklarında çalışan karayollarında yağmurun güneşin altında soğukta sıcakta çalışanlara sözüm yok onlara daha fazla bile verilmesi lazım.


Befy
06 Haziran 2023 14:41

Kim diyor damat?


Nagihan yılmaz
Memur
06 Haziran 2023 20:55
Oy için işçilere yaranmak o kadar yanlış bir politika ki.Afet vb. olur memurlarını arar.E o çok değer verdiğiniz işçiler hemşirenin,polisin işini yapsın.Dediğiniz gibi maden işçileri,sıcakta soğukta çalışanlar hariç diyorum.Hastane içi için konuşuyorum.Hasta takibi,hasta sorumluluğu işi olmazsa herkes temizlik yapmayı bilir.Bazıları da bende okudum,atanamadım diye başvurdum diyor.Tamam da sanki biz onları atamadık.O konuda bakanlara kızsınlar,bize değil.Sırf bazı işçiler üni okudu diye kendini farklı zannediyor.Üni okusanda resmiyette işinin ayrı bir eğitimi yok.Hastane de sorumluluğu olanlarla kendilerini bir tutuyorlar.
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