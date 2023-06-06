Şimdi ilkokul mezunu büro işçisi daire başkanı ile aynı maaşı alacaksa okumaya ne gerek var.

Oy için işçilere yaranmak o kadar yanlış bir politika ki.Afet vb. olur memurlarını arar.E o çok değer verdiğiniz işçiler hemşirenin,polisin işini yapsın.Dediğiniz gibi maden işçileri,sıcakta soğukta çalışanlar hariç diyorum.Hastane içi için konuşuyorum.Hasta takibi,hasta sorumluluğu işi olmazsa herkes temizlik yapmayı bilir.Bazıları da bende okudum,atanamadım diye başvurdum diyor.Tamam da sanki biz onları atamadık.O konuda bakanlara kızsınlar,bize değil.Sırf bazı işçiler üni okudu diye kendini farklı zannediyor.Üni okusanda resmiyette işinin ayrı bir eğitimi yok.Hastane de sorumluluğu olanlarla kendilerini bir tutuyorlar.

Oy için işçilere yaranmak o kadar yanlış bir politika ki.Afet vb. olur memurlarını arar.E o çok değer verdiğiniz işçiler hemşirenin,polisin işini yapsın.Dediğiniz gibi maden işçileri,sıcakta soğukta çalışanlar hariç diyorum.Hastane içi için konuşuyorum.Hasta takibi,hasta sorumluluğu işi olmazsa herkes temizlik yapmayı bilir.Bazıları da bende okudum,atanamadım diye başvurdum diyor.Tamam da sanki biz onları atamadık.O konuda bakanlara kızsınlar,bize değil.Sırf bazı işçiler üni okudu diye kendini farklı zannediyor.Üni okusanda resmiyette işinin ayrı bir eğitimi yok.Hastane de sorumluluğu olanlarla kendilerini bir tutuyorlar.