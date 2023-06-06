Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 14:29
Enflasyon farkı toplu sözleşme
5 aylık enflasyon farkı yüzde 7 Haziran ayıda yüksek çıkacağını sanmıyorum.toplu sözleşme ise 2023 yılın ilk 6 ayı yüzde 8 toplamı yüzde 15 oluyor..en düşük memur maaş 22 bin deniliyor nası olacak bu konu hakkında bilgisi olan arkadaş aydınlatırsa bizi..

wiseelit
Aday Memur
06 Haziran 2023 14:35

en düşük memur maaşı 20.000 tl olacak sonra da malum temmuz ayı maaş zammı verilecek


khanjar.1
Memur
06 Haziran 2023 15:28

güzel hayal

wiseelit, 8 saat önce

en düşük memur maaşı 20.000 tl olacak sonra da malum temmuz ayı maaş zammı verilecek


Efendy022
Aday Memur
06 Haziran 2023 16:20

Bu şekilde olacağını düşünmüyorum kademeli artış yapılacaktır şu an en düşük memur ve polis arasındaki fark 4-5 bin civarı ortalama polis maaşı da 26 felan olur

wiseelit, 8 saat önce

en düşük memur maaşı 20.000 tl olacak sonra da malum temmuz ayı maaş zammı verilecek


mengok
Şef
06 Haziran 2023 17:45
26 mi nerenin polisi bu
Efendy022, 6 saat önce

Bu şekilde olacağını düşünmüyorum kademeli artış yapılacaktır şu an en düşük memur ve polis arasındaki fark 4-5 bin civarı ortalama polis maaşı da 26 felan olur


Efendy022
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:07

Şu an sicile göre 17 bin ile 20 bin arası maaş alınıyor en düşük 22 bin yapıldığında sen kaç alacağını düşünüyorsun temmuza bir şey kalmadı 25-26 dan aşağı olmayacaktır en düşük polis maaşı

mengok, 5 saat önce
26 mi nerenin polisi bu

mengok
Şef
06 Haziran 2023 19:09
Şuan 26 sandım temmuzda da 26 az en düşük memur 22 alırken mesaisi olmayan polis 26 alıyorsa beni alsınlar bir kuruma çalışayım ya memleketim de bu eziyet çekilmez
Efendy022, 3 saat önce

Şu an sicile göre 17 bin ile 20 bin arası maaş alınıyor en düşük 22 bin yapıldığında sen kaç alacağını düşünüyorsun temmuza bir şey kalmadı 25-26 dan aşağı olmayacaktır en düşük polis maaşı


turkolog24
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 19:35

30 bin altı polis için intihar


garibanmemurefendi
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:42
Gece gunduz bayram yilbasi demeden calis yillik iznini bile istedigin zaman alama diger memurlarin aylik calisma saatinin neredeyse 2 kati calis hafta sonu tatilin olmasin aniden telefon gelsin ise cagril ailenle es dostuna vakit ayirma sonra gel diger memurlarla hemen hemen ayni maasi al yaziklar olsun gercekten yapilacak bir meslek degil

garibanmemurefendi
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:46
Maalesef yillardir diger memurlar ve asgari ucretlilerle aramizdaki fark git gide azaldi hakkimizi aramadigimiz icin bu muamele bize revadir eger bi de evin yoksa kiradaysan hic bu is yapilmaz git memleketinde ananin babanin evinde otur a101 bimde calis ayni parayi alirsin su an 19 bin alan 20 yillik polis memuru ortalama 10 bin kira verir buyuksehirlerde yanina 9 bin kalir gecin gecinebilirsen

garibanmemurefendi
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:49
Bakiyorum da cogu yerde 26 bin tl yi kabul edenler var bu kafa bizi buralara getirdi calisma saati olarak dusunse 30 bin tl nin bile az oldugunu anlayacaklar ama onlar kendisini asgari ucretli veya asagisindaki memurlarla kiyasladigi icin 26 bin tl onlar icin sukredecek rakamdir

PHILIPS42
Şef
06 Haziran 2023 20:20
Temmuz 15 e kadar biraz sabredin, gene boş boş yorum yaptığınızla kalacaksınız, adamın dibi 22 bin olacak dedi diğerleride kademeli olarak artacak...daha neyin kafasını yaşıyonyuz zırpolar

1212calisanpolis
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:25
En düşük memur maaş 22.000 olunca Polis maaşı ne kadar olmalı bunu konuşuyorlar. Okuduğunu anlamak önemli ..
PHILIPS42, 2 saat önce
Temmuz 15 e kadar biraz sabredin, gene boş boş yorum yaptığınızla kalacaksınız, adamın dibi 22 bin olacak dedi diğerleride kademeli olarak artacak...daha neyin kafasını yaşıyonyuz zırpolar

rotwein27
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:28
Çok iyimsersin kro
PHILIPS42, 2 saat önce
Temmuz 15 e kadar biraz sabredin, gene boş boş yorum yaptığınızla kalacaksınız, adamın dibi 22 bin olacak dedi diğerleride kademeli olarak artacak...daha neyin kafasını yaşıyonyuz zırpolar
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