Enflasyon farkı toplu sözleşme

Şuan 26 sandım temmuzda da 26 az en düşük memur 22 alırken mesaisi olmayan polis 26 alıyorsa beni alsınlar bir kuruma çalışayım ya memleketim de bu eziyet çekilmez

Şuan 26 sandım temmuzda da 26 az en düşük memur 22 alırken mesaisi olmayan polis 26 alıyorsa beni alsınlar bir kuruma çalışayım ya memleketim de bu eziyet çekilmez