Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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06 Haziran 2023 14:38
Maaş kalemlerini bilmeyenler yorum yapıyor

Burda taban aylık, maaş katsayısı, derece, özel hizmet tazminatı nedir ve nasıl hesaplandığını bilmeyen kişiler zam konusunda yorum yapıyor.

Memur maaşları emekli maaşları gibi hesaplanmaz. Belli bir taban maaş katsayısına göre düzenlenir. Bunlar da 657 sayılı kanunda açık ve nettir?

Gelelim zammın nasıl yapılacağına. Burda iki ihtimal var.

Birinci ve kuvvetli olan ihtimal 6800 liralık taban aylığın yukarı çekilerek üstüne yüzdelik zam yapılmasıdır. Ayrıca aile yardımı ekstradan fazla artırılır. Çünkü bu 22 bin liranın içinde eş ve çocuk yardımı da olacak.

İkinci ihtimal ise enflasyon farkının üstüne refah payı verilerek yüzde 25 35 arası yüzdelik zam yaparlar. Bunun üstüne bordrodaki ek ödeme kalemlerini her unvana göre ayrı ayrı artırırlar. Bu ek ödeme artışı düşük maaşlara daha fazla yüksek maaşlara daha az olur. Fakat muhakkak ki maaşlar arasında bir fark olacaktır.

Muhakkak ki iktidar bu zammı en düşük maliyetle yapacak


Muhammed2023
Yasaklı
06 Haziran 2023 14:59

657 değişiyor taslak hazırmış maaş sistemi tamamen degisecek ya temmuzda ya ocakta


Anuşirvann
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 15:03

Hayırdır kardeş kabineye mi girdin yoksa kabinede adamın mı var :))

Muhammed2023, 8 saat önce

657 değişiyor taslak hazırmış maaş sistemi tamamen degisecek ya temmuzda ya ocakta


Arsemia02
Aday Memur
06 Haziran 2023 15:05
Dediğiniz gibi bu 22 bin tlnin içinde eş ve çocuk yardımı var. Yeni başlayan bekar memur 22 bin almayacaktır peki ne kadar fark olacağına dair fikriniz var mı?

mıcheal owen
Aday Memur
06 Haziran 2023 15:08

Anca kabine girer bu duşa kabine

Anuşirvann, 8 saat önce

Hayırdır kardeş kabineye mi girdin yoksa kabinede adamın mı var :))


Anuşirvann
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 15:10

Eş yardımı şuan bin lira civarı. Bunu 2000 veya 2500 yapabilirler. Neticede herkes bunu almıyor. Fakat 22 bin liranın içinde bu da olacak.

Arsemia02, 8 saat önce
Dediğiniz gibi bu 22 bin tlnin içinde eş ve çocuk yardımı var. Yeni başlayan bekar memur 22 bin almayacaktır peki ne kadar fark olacağına dair fikriniz var mı?

Arsemia02
Aday Memur
06 Haziran 2023 15:18
Öyle olursa tahmini bekar yeni başlayan memur 19 ile 20 arası alır. Hayırlısı olsun bekleyip görelim.
Anuşirvann, 7 saat önce

Eş yardımı şuan bin lira civarı. Bunu 2000 veya 2500 yapabilirler. Neticede herkes bunu almıyor. Fakat 22 bin liranın içinde bu da olacak.


Byklinikpsikolog
Aday Memur
06 Haziran 2023 15:23
Yanlış hesap yapıyorsunuz arkadaşlar en düşük memur maaşı yeni başlayan bekar hizmetli maaşı baz alınacaktır.
Arsemia02, 7 saat önce
Öyle olursa tahmini bekar yeni başlayan memur 19 ile 20 arası alır. Hayırlısı olsun bekleyip görelim.

yusuf_tr
Aday Memur
06 Haziran 2023 15:30

merhaba arkadaşlar memur maaş hesaplamada kendi maaşımla ilgili bir tutarsızlık var. ben tarım bakanlığı taşra teşkilatında görevli sağlık teknikeri kadrosunda görevliyim. ek ödeme burdaki maaş robotunda 126 poan dan hesaplanıyor. sağlık çalısanlarına ilave 20 poan verilmiş. acaba sağlık bakanlığı çalısanlarımı bundan faydalanıyor.çünkü tarım bakanlığı 106 poandan hesaplanıyor.bizim mutemedin dediği biz ona müdahale edemiyoruz otomatik çıkıyor.deniyor. yani burda benim maduriyetim varmi yokmu 900 tl lik fark var.bilgi verirseniz sevinirim.


TakaNuri
Memur
06 Haziran 2023 16:41

Bir mutemet olarak başlığı açan arkadaşa sonuna kadar katılıyorum. Gerçekten ağzı olan konuşuyor. Herkes kafasına göre yorum yapıyor. 657 sayılı kanunda maaşların artış şekli bellidir. Seyyanen veya yüzdelik zam herkese aynı yansır. Sadece bordrodaki ek ödemeyi artırırlarsa bu artış her unvanda farklı olabilir. Fakat ek ödeme artışı için de kanun gerekmiyor. Cumhurbaşkanlıpı kararnameleri bunun için yeterli. Nitekim 2012 yılında 666 sayılı khk böyle çıktı. İktidar memur zammını meclisten geçirecekse bunun amacı belli. Taban aylık artışı yapılarak üstüne yüzdelik zam verilecek.


Aslantugg
Aday Memur
06 Haziran 2023 16:44
Haha:)
Anuşirvann, 8 saat önce

Hayırdır kardeş kabineye mi girdin yoksa kabinede adamın mı var :))


tegmen-kayzer
Aday Memur
06 Haziran 2023 17:21

Ek ödeme artışı emekliliğe yansımıyor. Bunu yapmazlar.


Mühendis3355
Memur
06 Haziran 2023 17:25

Burada yazmaktan elimde nasırlar oluştu, temmuz zammı çoktan belli oldu, yüzde 20 olacak, planlarınızı bu orana göre yapınız, burada teori üretenleri ciddiye almayin


fizikçi1982
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 17:49

Bence de en düşük maaş 22.000 derken hizmetli ve bekar olan olması lazım.Memurun evli olup olmaması,eğitim durumu vb.sebeplerden artacaktır.

Byklinikpsikolog, 7 saat önce
Yanlış hesap yapıyorsunuz arkadaşlar en düşük memur maaşı yeni başlayan bekar hizmetli maaşı baz alınacaktır.

1AtomKarınca
06 Haziran 2023 18:00
Bu 22 binim üzerinde eş çocuk yardımı var olduğunu kim söyledi a. ?

Devir Kötü
Memur
06 Haziran 2023 18:13

Yahu hükümeti tanımıyor musunuz, o zammı kısmak için ellerinden geleni yapacaklar. Burda 25 30 havada uçuşuyor da siz yılbaşındam sonra eskiye döneceksiniz haberiniz yok.


Byklinikpsikolog
Aday Memur
06 Haziran 2023 18:28
Buna ekşi veren arkadaşları çok merak ediyorum cidden ?
Byklinikpsikolog, 7 saat önce
Yanlış hesap yapıyorsunuz arkadaşlar en düşük memur maaşı yeni başlayan bekar hizmetli maaşı baz alınacaktır.

kral122
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 19:04

Senle anlaşma yapalım mı zam 20 olursa ben esek gibi anıracam eğer 20 den fazla ise sen anıracaksın tamam mı ?

15 yıllık memur ile yeni memuru aynı yaptı.Çalısşma barışını koruman lazım bu bir.en düşük memura 22 bin olacak şekilde düzenleme yapılacak ama ben ile aynı alacak öyle mi bir git issiz

Mühendis3355, 5 saat önce

Burada yazmaktan elimde nasırlar oluştu, temmuz zammı çoktan belli oldu, yüzde 20 olacak, planlarınızı bu orana göre yapınız, burada teori üretenleri ciddiye almayin


kral122
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 19:06

Ben reisi iyi tanıyorum 22 bin olacak dedi ise olacaktır çalışma barışı korunacak dedi mi dedi bitti yapacaktır temmuzda

Devir Kötü, 4 saat önce

Yahu hükümeti tanımıyor musunuz, o zammı kısmak için ellerinden geleni yapacaklar. Burda 25 30 havada uçuşuyor da siz yılbaşındam sonra eskiye döneceksiniz haberiniz yok.


Asts-sungur
Memur
06 Haziran 2023 19:42

Belli ki 6800 TL taban aylığı 10 12 bin lira gibi bir seviyeye çekilecek ardından yüzdelik zam verilecek. Bu durumda emekli keseneği kesintisi artacak ayrıca zammı aldığımız gibi memurların tamamı yüzde 20 veya 25 vergi dilimine girecek.


takdir
Memur
06 Haziran 2023 20:08

Lan olum sen küfür yemekten zevk mi alıyorsun. Bi Sktr git la formdan. Embesil misin olum sen

Mühendis3355, 5 saat önce

Burada yazmaktan elimde nasırlar oluştu, temmuz zammı çoktan belli oldu, yüzde 20 olacak, planlarınızı bu orana göre yapınız, burada teori üretenleri ciddiye almayin

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