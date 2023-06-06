Maaş kalemlerini bilmeyenler yorum yapıyor

Burda taban aylık, maaş katsayısı, derece, özel hizmet tazminatı nedir ve nasıl hesaplandığını bilmeyen kişiler zam konusunda yorum yapıyor.

Memur maaşları emekli maaşları gibi hesaplanmaz. Belli bir taban maaş katsayısına göre düzenlenir. Bunlar da 657 sayılı kanunda açık ve nettir?

Gelelim zammın nasıl yapılacağına. Burda iki ihtimal var.

Birinci ve kuvvetli olan ihtimal 6800 liralık taban aylığın yukarı çekilerek üstüne yüzdelik zam yapılmasıdır. Ayrıca aile yardımı ekstradan fazla artırılır. Çünkü bu 22 bin liranın içinde eş ve çocuk yardımı da olacak.

İkinci ihtimal ise enflasyon farkının üstüne refah payı verilerek yüzde 25 35 arası yüzdelik zam yaparlar. Bunun üstüne bordrodaki ek ödeme kalemlerini her unvana göre ayrı ayrı artırırlar. Bu ek ödeme artışı düşük maaşlara daha fazla yüksek maaşlara daha az olur. Fakat muhakkak ki maaşlar arasında bir fark olacaktır.

Muhakkak ki iktidar bu zammı en düşük maliyetle yapacak