KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Haziran 2023 14:41
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İşçi Mühendis Maaş Durumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İşçi Mühendis Maaş Durumu nedir, bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi? Normal mühendisle aynı mı, yoksa KİTlere benzer olarak yüksek mi? Yol, yemek vb. sosyal hakları var mı? Sadece İstanbul ve Ankara'da olduğu için kurum malum o şehirlerin de kiraları çok yüksek, yardımcı olabilirseniz sevinirim.

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