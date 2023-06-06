Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Haziran 2023 14:49
Sgk 2023 yılı iller arası nakil

merhaba arkadaşlar, SGK iller arası nakil döneminde İstanbul'dan tayin talebinde bulunanlar kaç puanla nereleri tercih etmeyi düşünüyorlar?

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