Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 15:08
Şehit-Gazi Yakını ve Batıdan Batıya Tayin

Şark görevinden muafiyet alan ve halen batıda olup görev süresini tamamlayıp batı-batı tayin isteyen arkadaşlar varsa bana ulaşabilir mi.


Mendel08
Aday Memur
06 Haziran 2023 15:25

Sark muafiyeti için dilekce yazdım ayrıca batı batı için de ayrı talepde bulundum beklıyoz


Scarface32
06 Haziran 2023 15:58

peki mazeret belirttin mi dilekçende yoksa şehit gazi yakınıyım diye mi yazdın. genelde mazeret soruyorlar. bir de genel hizmet kadrosunda mısın. yoksa branş mı.

Mendel08, 7 saat önce

Sark muafiyeti için dilekce yazdım ayrıca batı batı için de ayrı talepde bulundum beklıyoz


Mendel08
Aday Memur
06 Haziran 2023 16:26

Mazeret belırtmedm devrem bulundugum ılın gorev suresını doldurdugmdn atamamı ıstedım


Scarface32
06 Haziran 2023 16:35

memlekete mi başka ile mi peki 2004 lüyüm bu arada


T.C alpaslan
Aday Memur
06 Haziran 2023 17:31
Dewrem Gazi yakını olarak şark muafiyetim onaylandı ardından nüfusa kayıtlı olduğum il olan Büyükşehir Konya dilekçe yazdım 1 aydır pbs'de değerlendirilmektedir yazıyor bekliyoruz

T.C alpaslan
Aday Memur
06 Haziran 2023 17:32
Görev yerim İstanbul
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