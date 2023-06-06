Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 15:21
Psikiyariden D dilim rapo

Psikiyatriden d dilimi rapor alındığında mutlaka gih ve emeklilik teklfi yapılıyor mu? sadace gih telifi olan var mı?


adsav
Aday Memur
06 Haziran 2023 15:42
Emniyet Hizmetleri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yazılı olan hastalıklardan hangisinden olursa olsun(D) Dilimi rapor alınca emeklilik veya GİH isteyip istenmediği soruluyor.

seven308
Memur
06 Haziran 2023 16:39

ben emekli olmak istiyorum.. yani direk gih e geçirmesinler yeter..


arda gs33
Memur
06 Haziran 2023 16:48

Özele bakarmısın abi

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