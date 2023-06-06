Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 15:43
Birim içi yer değişikliği.
Kurum içinde bir çalışanı üstü rızası olmadan başka bir birime gönderebilir mi?

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