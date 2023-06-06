Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2023 16:36
Görevde yükselme sınavı süreç

Merhaba,

Görevde yükselme sınavı 19 Ağustos'ta yapılacak olup süreç nasıl devam edecektir. Sınav sonuçlarının açıklanıp (mülakat?) görevde yükselmeye hak kazananların ilan edilmesi ve yerleştirilmesi hangi tarihe tekabül eder.


E.Kayı Han
Editor
06 Haziran 2023 16:51

gelecek sene bu sıralar mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak acaba diye konu açarsınız.

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