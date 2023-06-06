Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 16:56

Deprem Bölgesi görevleri iptal edilmeli

Bu ankete 5 saat 40 dakikada, 7 kişi oy kullandı


hakkan1
Aday Memur
06 Haziran 2023 18:35
Açma şöyle anket gönüllü bi gidip geleyim de öyle iptal olsun
Toplam 1 mesaj

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