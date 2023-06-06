Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2023 17:07
AKP Seçmenlerine/Destekleyenlere Basit Bir Soru

Ülke eyalet sistemine geçse AKP'nin yönettiği eyalette mi yaşarsınız yoksa CHP'nin mi? Soruya emekli olmayan kişiler Allah adına yemin ederek cevap verebilir mi?

Eyalet sisteminden kısaca bahsedersek. Eyalet, iç işlerinde bağımsız dış işlerde merkeze bağlıdır. Yani eyalet sistemine geçersek ortada fren mekanizması kalmayacak. AKP veya CHP eyaletinde uygulamalar, kanunlara vs. karşı çıkana haklı olarak şu denilecek. Bütün eyaletler bizim, hepsi Türkiye, hepsi Türkiye'nin toprağı... Rahatsızsan AKP'li/CHP'li eyalete taşın.

Not: Eyalet sistemi tartışması yapılmıyor. Farz edelim ki, varsayalım ki, öyle olduğunu hayal edelim...


dennzent
06 Haziran 2023 17:33

"Birbirinizi aldatmak için (yalan) yemin etmeyin, bu yüzden yere sağlam basan ayak sürçebilir ve Allah yolundan alıkoymanıza karşılık kötü bir azab tadarsınız. Bunun için size (ahirette de) büyük bir azab vardır." (Nahl,16/94)

Bu siyaset değil. Yemin etmenin şakası, takiyesi, siyaseti vs.olmaz. Artı mesaj düzenlenmiyor. Ben bazı şeyleri örnek olsun diye yazdım. Yoksa eyalet sisteminde herkes keyfine göre eyalet değiştiremez.


wiseelit
Aday Memur
06 Haziran 2023 20:17

din düşmanlarının olduğu yerde huzur olmaz.

Toplam 2 mesaj

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