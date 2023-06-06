AKP Seçmenlerine/Destekleyenlere Basit Bir Soru

Ülke eyalet sistemine geçse AKP'nin yönettiği eyalette mi yaşarsınız yoksa CHP'nin mi? Soruya emekli olmayan kişiler Allah adına yemin ederek cevap verebilir mi?

Eyalet sisteminden kısaca bahsedersek. Eyalet, iç işlerinde bağımsız dış işlerde merkeze bağlıdır. Yani eyalet sistemine geçersek ortada fren mekanizması kalmayacak. AKP veya CHP eyaletinde uygulamalar, kanunlara vs. karşı çıkana haklı olarak şu denilecek. Bütün eyaletler bizim, hepsi Türkiye, hepsi Türkiye'nin toprağı... Rahatsızsan AKP'li/CHP'li eyalete taşın.

Not: Eyalet sistemi tartışması yapılmıyor. Farz edelim ki, varsayalım ki, öyle olduğunu hayal edelim...