KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 17:19
Kulak çökmesi polisliğe engel mi

Sağ kulak zarımda çökme var, işitme kaybı vesaire yaşamadım polisliğe engel midir?

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