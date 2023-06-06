Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 17:36
Hem İl dışı atama hemde Müdür yardımcılığına basvurulurmu ?? Biri bana yardımcı olurmu

Arkadaşlar hem İl disi atama tercihi yapıp hemde Müdür yardimciligina basvurulurmu yani soyleki mesela ben 20 Haziran'da müdür yardımcılığına başvurdum ama tercih yapmadan il dışı atama açılırsa ona basvurabilirmiyim


melcea
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 17:42

Başvurursunuz elbette.


Polonyalı
Aday Memur
06 Haziran 2023 22:46

Teşekkür ederim hocam

melcea, 2 gün önce

Başvurursunuz elbette.


Yondaimeminato
Şef
07 Haziran 2023 00:27

Şahsi tecrübeme göre başvurabilirsiniz. Kendim 3 yıl önce ikisine de başvurdum. İki başvurum da kabul edildi.

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