Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Haziran 2023 17:37
Gih'e neden taltif yok...

Arkadaşlar bunca yıl polis olarak görev yaptım hâlâ büromuzda polisle aynı işi yapıyorum, unvanim değişse bile polis gibi hissediyorum kendimi....

Sağlık nedeniyle zorunlu bir geçişimiz oldu gih memerluğuna, teskilat içersinde çok zorluk çekiyoruz gih memurları olarak....

Şu taltif meselesinde bile çay ocağında duran teknisyen arkadaşlara taltif yattığını duydum, bize hiç Bir şey yok...

Seçimde görev aldınız mı diye soranlara evet aktif görev almadık ama görev alanların yükü bize bindi bizde çalıştık...

Bu ayrımdan ne zaman vazgeçecek emniyet...


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 17:50
Bizde çalıştık derken pazar günü mü çalıştınız

cimbom6028
Memur
06 Haziran 2023 18:49
Görüşüne saygı duyuyorum yalnız, polis secim surecinde mitinglerde görev aldı, sandık başında görev aldı, seçim günü gece yarısınına kadar çalıştı, gih memuru ise 8-5 normal memur olarak çalıştı polisin yükünü çektik derken, nöbet tutulmadı, seçim gorevine gidilmedi, sandık başında olmadı, devriye gezmedi seçim günü geceye kadar bekleme yapılmadı, adliyeye şüpheli götürülmedi sadece 8-5 evrak işi yapıldi onun karşılığında maaş verildi ı benim görüşüm bu.

&YuSuF&
Memur
06 Haziran 2023 19:09
Emniyet genel müdürlüğü çok güzel çalışma yapmış ayrım yapmadan o gün aktif çalışan memur ve işçiye ödül verdi hafta sonu çalışmamışsın seçimde çalışmamışsın göreve gitmemişsin kalkıp gihe ödül demişsin hak var inan seçim günü sende çalışsaydın sende ödül alırdın

YAŞAM SUYU
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:14
Gih bu teşkilat içerisinde herkesin başına gelebilecek bir durum maalesef, öncelikle geçmiş olsun. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim.. Siz saat 17.00 oldu mu saginiza solunuza, arkanıza önünüze, kimseye bakmadan vırrr diyip eve gidiyorsunuz. WhatsApp gruplarını veya görevleri takip etme gibi derdiniz yok. Hafta sonu yüzde milyon garanti olan tatiliniz var...eee daha olsun lütfen şu parayı da hakkınız değilken talep etmeyin. Tekrar Allah şifa versin.

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 19:21
Çevremde gördüğüm gihlerin çoğu ya eş durumundan ya da psikolojik sebeplerden geçenlerdir.Zorunlu sağlık sebepleriyle geçen nadir gördüm, gördüğüm kadarıyla psikolojiden geçenlerin çoğunun psikolojileri benden daha iyi:)

Minnakpolis
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:23

Belkide gih olunca psikolojileri düzeliyordur

siyahbeyaz88, 3 saat önce
Çevremde gördüğüm gihlerin çoğu ya eş durumundan ya da psikolojik sebeplerden geçenlerdir.Zorunlu sağlık sebepleriyle geçen nadir gördüm, gördüğüm kadarıyla psikolojiden geçenlerin çoğunun psikolojileri benden daha iyi:)

hasanalbayrak
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:32
seni bilmem ama yalandan psikiyatri ye gidip gih olan biliyorum. simdi onun taltif alması doğru olur mu

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 19:42
Konu meclisten dışarı ama hiç bir şeyi olmayıp sırf şarktan görevlerden çalışma şartlarından gecesinden zorluğundan kaçmak için psikolojim bozuk ayağına yatan dolu
Minnakpolis, 3 saat önce

Belkide gih olunca psikolojileri düzeliyordur


YAŞAM SUYU
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:50
Minik yine formundasin:)
Minnakpolis, 3 saat önce

Belkide gih olunca psikolojileri düzeliyordur


gokyuzu0625
Şef
06 Haziran 2023 21:45

Taltif yatmaması normal, bende engelli yakınıyım, aktif polislik yapıyorum fakat ek görevlere gitmiyorum. Seçim günüde çalışmadım. Taltifi hak etmedim. Adalet sadece hak edene taltif vermek değil hak etmeyene de taltif vermemektir. Size taltif verilmesi haksızlık olurdu.

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