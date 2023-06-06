Gih'e neden taltif yok...

Arkadaşlar bunca yıl polis olarak görev yaptım hâlâ büromuzda polisle aynı işi yapıyorum, unvanim değişse bile polis gibi hissediyorum kendimi....

Sağlık nedeniyle zorunlu bir geçişimiz oldu gih memerluğuna, teskilat içersinde çok zorluk çekiyoruz gih memurları olarak....

Şu taltif meselesinde bile çay ocağında duran teknisyen arkadaşlara taltif yattığını duydum, bize hiç Bir şey yok...

Seçimde görev aldınız mı diye soranlara evet aktif görev almadık ama görev alanların yükü bize bindi bizde çalıştık...

Bu ayrımdan ne zaman vazgeçecek emniyet...