Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 17:40
Rötasyon Geliyor
Bir kaç grupta bu sene il içi atamalar öncesi 10 sene aynı kurumda dolduranlar için rötasyon geleceğini okudum. Takvim bundan mı gecikti ?

mtahmet
Aday Memur
06 Haziran 2023 18:11
Gelsin geç kalınmış bir uygulama bence. 20 yıl aynı okulda çalışan biliyorum sanki okul üstüne yapılmış o insanların.

halis4242
Genel Müdür
06 Haziran 2023 18:48

Aslında mantıklı bir uygulama olarak görünüyor, daha önce de 8 yıl olarak gündeme gelse de yatmıştı, bakalım bu sefer ne olur?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
06 Haziran 2023 19:15
Çok kalabalık öğretmenler. rotasyon yapması çok zor. Zaten bu yüzden planlanıp planlanıp askıya alınıyor.

majesteleri7
Şef
06 Haziran 2023 20:01

Bi hayırlısıyla emekli olsaydık.her gelen bi şey çıkarıyo.şimdi emekli etseler olurum

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