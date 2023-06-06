KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2023 17:54
Kuveyt Türk Katılım Bankası MT 2023

Herkese merhaba,

1 Haziran Perşembe günü sunum ve 2 Haziran Cuma günü grup vaka çalışmalarını gerçekleştirdim fakat bugün itibariyle bir dönüş olmadı. Süreç bu zamana kadar çok hızlı ilerlemişti bu yüzden şaşırdım. Geçtiğimiz senelerden bilgisi olan veya şu an panel mülakat linki gönderilmiş/ link bekleyen arkadaşlar yazabilirse çok sevinirim. Konuyu açmış olayım bilgi paylaşımında bulunalım

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