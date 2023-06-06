Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 18:09
Alan değişikliği
Diplomaya dayalı alan değişikliği ne zaman yapılır bu sene? Bilen hocalarımız yardımcı olursanız sevinirim..

M.Krkç
Aday Memur
06 Haziran 2023 18:40

Binlerce kişi bekliyor. Herkes sus pus olmuş durumda. Memurlar.Net editörleri de bu konuyu haber yapmıyorlar. Daha önce de dile getirdim. Twitterda alandeğişikliği hashtagı var oradan da dile getiriyoruz.

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