Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Haziran 2023 18:38
Eşim sözleşmeli olarak Aile bakanlığına atandı. TSK Tayin eder mi?

İyi günler herkese.

Eşim Aile bakanlığına atandı. Atandığı ilde ki birliğe dilekçe ile tayin istesem gönderirler mi? Atama protokolü yalnızca Sağlık bakanlığı ve MEB için imzalanmış. Aile bütünlüğü dikkate alınır mı? Yoksa atama protokolü bu bakanlıkla yok deyip tayin hakkım ortadan kalkar mı? Teşekkürler.

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