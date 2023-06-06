Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 18:44
Eş durumu
Bugün açılan eş durumu kurasına kimler başvurabilir il içinde tayin istiyorum eşim ilçede bizde bu kuraya başvurmalı mıyız zaten aynı ildeyim ama dilekçe mi vermeliyiz yoksa yardımcı olur musunuz

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