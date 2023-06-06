Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2023 18:49
3+1 Es durumu tayinleri

Arkadaşlar herkese merhaba yhgm bugün temmuz 3+1 es durumu tayinlerini ilan etmiş söyle bi durum var illerin münhal kadrolarda ebe hemşire sayıları verilmis diğerleri yok sadece sağlık teknikeri sayısı verilmiş yani diyelim laborant paramedik tıbbi sekreter hepsi bu sağlık teknikeri sayısının icindemi bilen kardeşlerim bilgilendirebilir mi.....


onur_gorkem
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 20:12

Değerli arkadaşlar yardımcı olucak kimse yokmu


onur_gorkem
Şube Müdürü
06 Haziran 2023 22:24

...

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniiiÖzel sektör eş durumu Kurumlar arası geçişÇkys Eş tayini cevapÇKYS düşme süresi aşağı yukarı ne kadarZimmet kaydı yerine çalışma yeri gözüküyor ise zimmete düştüm anlamına mi geliyor?Eş tayini ÇKSYRefakatçi izniEş durumu taini süreci hakkında

Sözlük

sınavsız ikinci üniversite 1 Bugün olanlar 7 gitme 2 İyi bir insan nasil olmalı 3 Kamyon kasasında yolculuk 3 FAKİRLİK GÖSTERGELERİ 5 tansiyonu yükselten sebepler 5 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 8 dileğinin kabul olması 3 yazlık komşusu 3

Son Haberler

İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısındaCHP'de kurultay takvimi belli olduKastamonu'da denizin rengi değiştiFahiş kira artışına hapis cezası geliyorAK Partili İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine 'Ayşen Uysal' tepkisi

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi