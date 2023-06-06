Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


06 Haziran 2023 18:52
Engelli Öğretmenlerin İzleyecekler Yol
Yeni atanacak engelli öğretmeni m. Diyelim ki sağlık kurulu olumsuz rapor verdi, ne olur?

BiyoFen4232
Aday Memur
06 Haziran 2023 19:42
Yani öğretmenliği e onay vermezlerse, MEB bünyesinde düz memur olur muyum sizce?
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